Легион «Свобода России» заявил об уничтожении военной техники под Пермью

В Легионе «Свобода России», выступающем на стороне ВСУ, опубликовали видео поджога военной техники. В комментарии к видео говорится, что это российская военная техника, которая находилась на аэродроме Большое Савино в Пермском крае.
В «ЛСР» уверяют, что это дело рук «внутреннего сопротивления».
Российское Минобороны эту информацию не комментировало.
Ранее сообщалось, что на военном заводе «Уралтрансмаш» в российском Екатеринбурге 18 июля возник пожар. «Уралтрансмаш» — единственное в России предприятие, где занимаются изготовлением самоходных артиллерийских установок.
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