Легион «Свобода России» заявил об уничтожении военной техники под Пермью

Легион «Свобода России» заявил об уничтожении нескольких единиц военной техники на аэродроме в Пермском крае. Скриншот видео

В Легионе «Свобода России», выступающем на стороне ВСУ, опубликовали видео поджога военной техники. В комментарии к видео говорится, что это российская военная техника, которая находилась на аэродроме Большое Савино в Пермском крае.

В «ЛСР» уверяют, что это дело рук «внутреннего сопротивления».

Российское Минобороны эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что на военном заводе «Уралтрансмаш» в российском Екатеринбурге 18 июля возник пожар. «Уралтрансмаш» — единственное в России предприятие, где занимаются изготовлением самоходных артиллерийских установок.