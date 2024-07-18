Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення військової техніки під Перм'ю

Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення кількох одиниць військової техніки на аеродромі у Пермському краї. Скріншот відео

У Легіоні «Свобода Росії», який виступає на боці ЗСУ, опублікували відео підпалу військової техніки. У коментарі до відео йдеться , що це російська військова техніка, яка знаходилася на аеродромі Велике Савине у Пермському краї.

У «ЛСР» запевняють, що це справа рук «внутрішнього спротиву».

Російське Міноборони цю інформацію не коментувало.

Раніше повідомлялося, що на військовому заводі «Уралтрансмаш» у російському Єкатеринбурзі 18 липня виникла пожежа. «Уралтрансмаш» — єдине в Росії підприємство, де займаються виготовленням самохідних артилерійських установок.