Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState

Украинский аналитический ресурс DeepState вечером 18 июля сообщил о продвижении военных подразделений армии РФ возле населенных пунктов Новоселовка Степная, Невский, Прогресс и в Новоселовке Первой.
«Враг продвинулся возле Новоселовки Степной, Невского, Прогресса и в Новоселовке Первой», — пишет DeepState.
Ранее ресурс сообщил, что войска РФ продвинулись в селе Калиновка Донецкой области, а также вблизи Карловки и Железного.
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