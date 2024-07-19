Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState

Карта DeepState на вечер 18 июля 2024 года

Украинский аналитический ресурс DeepState вечером 18 июля сообщил о продвижении военных подразделений армии РФ возле населенных пунктов Новоселовка Степная, Невский, Прогресс и в Новоселовке Первой.

«Враг продвинулся возле Новоселовки Степной, Невского, Прогресса и в Новоселовке Первой», — пишет DeepState.

Ранее ресурс сообщил, что войска РФ продвинулись в селе Калиновка Донецкой области, а также вблизи Карловки и Железного.