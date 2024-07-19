Просування російських військ зафіксовано на чотирьох напрямках — DeepState

Карта DeepState на вечір 18 липня 2024 року

Український аналітичний ресурс DeepState увечері 18 липня повідомив про просування військових підрозділів армії РФ біля населених пунктів Новоселівка Степова, Невський, Прогрес та у Новоселівці Першій.

«Ворог просунувся біля Новоселівки Степової, Невського, Прогресу та в Новоселівці Першій», — пише DeepState.

Раніше ресурс повідомив, що війська РФ просунулися в селі Калинівка Донецької області, а також поблизу Карлівки та Залізного.