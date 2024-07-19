Просування російських військ зафіксовано на чотирьох напрямках — DeepState

Український аналітичний ресурс DeepState увечері 18 липня повідомив про просування військових підрозділів армії РФ біля населених пунктів Новоселівка Степова, Невський, Прогрес та у Новоселівці Першій.
«Ворог просунувся біля Новоселівки Степової, Невського, Прогресу та в Новоселівці Першій», — пише DeepState.
Раніше ресурс повідомив, що війська РФ просунулися в селі Калинівка Донецької області, а також поблизу Карлівки та Залізного.
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