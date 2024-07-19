ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Луганску

Оккупированный Луганск сегодня был атакован ракетами ВСУ. Фото: Новости Донбасса

Утром 19 июля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Луганску. По информации «Новостей Донбасса», под обстрел попал район бывшего Луганского высшего военное авиационного училища штурманов (ВВАУШ).

На территории училища российские силы обустроили военные базу, также использовали местный аэродром. Рядом еще находится авиационный ремонтный завод, который также используется в военных целях.

ВСУ били по этим объектам неоднократно ракетами ATACMS. Так, в октябре 2023 года были уничтожены военные вертолеты РФ.

28 мая 2024 года обстрелом была повреждена радиолокационная станция «Небо».

Сегодня также после работы ПВО РФ есть падения обломков на гражданскую инфраструктуру.

Об ударе ВСУ по Луганску сообщили также оккупационные СМИ.

Так, оккупационная администрация Луганска заявила о сбитии трех ракет ATACMS.

«Ранним утром, в 08:43 сработала система ПВО — 3 ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы», — говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео работы ПВО РФ в Луганске.

В оккупационной администрации также заявили, что один из источников дыма над городом не связан с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых модулей и строительных отходов на значительной площади на Лутугинской, 133. Подчеркивается, что сообщение об этом поступило на линию 101 в 7:58 утра — за час до ракетной атаки.