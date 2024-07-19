ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську

Окупований Луганськ сьогодні був атакований ракетами ЗСУ. Фото: Новини Донбасу

Вранці 19 липня Збройні сили України завдали ракетного удару по окупованому Луганську. За інформацією «Новин Донбасу», під обстріл потрапив район колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів (ВВАУШ).

На території училища російські сили облаштували військові бази, також використовували місцевий аеродром. Поруч ще знаходиться авіаційний ремонтний завод, який також використовується у військових цілях.

ЗСУ били по цих об'єктах неодноразово ракетами ATACMS. Так, у жовтні 2023 року було знищено військові гелікоптери РФ.

28 травня 2024 року обстрілом було пошкоджено станцію радіолокації «Небо».

Сьогодні також після роботи ППО РФ є падіння уламків на цивільну інфраструктуру.

Про удар ЗСУ по Луганську повідомили також окупаційні ЗМІ.