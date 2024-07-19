Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов, поселков и сел Донетчины: пять человек погибли, еще семь – ранены

За 18 июля россияне убили пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Так, в результате обстрелов три человека погибли в поселке Гродовка, два – в селе Плещеевка.
Еще семь человек в области за сутки получили ранения: три – в городе Мирноград, два – в поселке Великая Новоселка, один – в городе Зализное и один – в селе Николаевка.
Напомним, что полиция показала последствия российского авиаудара 17 июля по городу Покровск Донецкой области.
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