Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов, поселков и сел Донетчины: пять человек погибли, еще семь – ранены

Последствия российских обстрелов Донецкой области 18 июля. Фото: Донецкая ОВА

За 18 июля россияне убили пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Так, в результате обстрелов три человека погибли в поселке Гродовка, два – в селе Плещеевка.

Еще семь человек в области за сутки получили ранения: три – в городе Мирноград, два – в поселке Великая Новоселка, один – в городе Зализное и один – в селе Николаевка.

Напомним, что полиция показала последствия российского авиаудара 17 июля по городу Покровск Донецкой области.