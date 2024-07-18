Авиаудар по Покровску: полиция показала последствия российской атаки

Последствия российской атаки на Покровск. Фото: полиция

Покровск Донецкой области 17 июля попал под российскую атаку, известно о шести пострадавших. В пресс-службе полиции обнародовали кадры последствий удара ВС РФ.



«В результате вчерашней бомбовой атаки пострадали 6 гражданских лиц: четверо мужчин в возрасте 45, 47, 52, 73 года и две женщины — 22 и 41 год», — говорится в сообщении.





Кроме того, утром 18 июля россияне снова обстреляли город, информация о пострадавших и погибших не поступала.





В ведомстве отметили, что на местах ударов работали парамедики, взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.



Ранее мы писали, что российские войска 17 июля в очередной раз атаковали Покровск, использовав управляемые авиационные бомбы «УМПБ Д-30 СН». Под удар попал объект социальной инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие.