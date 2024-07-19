Армія РФ за добу обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини: п'ятеро людей загинули та семеро поранені

За 18 липня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області. Про це завершення голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Так, внаслідок обстрілів три людини загинули в селищі Гродівка, дві – у селищі Плеївка.
Ще семеро людей в області за добу зазнали поранень: троє – у місті Мирноград, двоє – у селищі Велика Новосілка, одна – у місті Залізне та одна – у селі Миколаївка.
Нагадаємо, що поліція показала наслідки російського авіаудару 17 липня по місту Покровськ Донецької області.
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