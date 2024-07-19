Армія РФ за добу обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини: п'ятеро людей загинули та семеро поранені

Наслідки російських обстрілів Донецької області 18 липня. Фото: Донецька ОВА

За 18 липня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області. Про це завершення голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, внаслідок обстрілів три людини загинули в селищі Гродівка, дві – у селищі Плеївка.

Ще семеро людей в області за добу зазнали поранень: троє – у місті Мирноград, двоє – у селищі Велика Новосілка, одна – у місті Залізне та одна – у селі Миколаївка.

Нагадаємо, що поліція показала наслідки російського авіаудару 17 липня по місту Покровськ Донецької області.