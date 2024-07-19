Российские БПЛА ночью дважды ударили по окрестностям Славянска: повреждены дома

Ночью 19 июля российские БПЛА дважды ударили по окрестностям города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.
По его словам, под удар попали районы Высоко-Ивановки и Мирного.
«Повреждены 11 частных домов, два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал городской голова.
Напомним, что армия РФ за 18 июля обстреляла несколько городов, поселков и сел Донетчины, в результате чего пять человек погибли, еще семь – ранены.
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