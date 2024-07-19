Российские БПЛА ночью дважды ударили по окрестностям Славянска: повреждены дома

Последствия ударов российских БПЛА по окрестностям Славянска. Фото: мэр Славянска Вадим Лях

Ночью 19 июля российские БПЛА дважды ударили по окрестностям города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

По его словам, под удар попали районы Высоко-Ивановки и Мирного.

«Повреждены 11 частных домов, два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал городской голова.

Напомним, что армия РФ за 18 июля обстреляла несколько городов, поселков и сел Донетчины, в результате чего пять человек погибли, еще семь – ранены.