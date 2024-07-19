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Російські БПЛА вночі двічі вдарили по околицях Слов'янська: пошкоджені будинки

19 липня 2024, 11:05

Російські БПЛА вночі двічі вдарили по околицях Слов'янська: пошкоджені будинки

Наслідки ударів російських БПЛА по околицях Слов'янська. Фото: мер Слов'янська Вадим Лях Наслідки ударів російських БПЛА по околицях Слов'янська. Фото: мер Слов'янська Вадим Лях

Вночі 19 липня російські БПЛА двічі вдарили по околицях міста Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

За його словами, під удар потрапили райони Високо-Іванівки та Мирного.

«Пошкоджено 11 приватних будинків, два автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів міський голова.

Нагадаємо, що армія РФ за 18 липня обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини, внаслідок чого п'ятеро людей загинули та семеро поранені.

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