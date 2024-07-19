Войска РФ сегодня обстреляли Райгородок и Николаевку в Краматорском районе Донецкой области

Райгородок в Краматорском районе Донецкой области попал под российский обстрел

Российские военные в пятницу, 19 июля, ударили по Райгородку в Донецкой области, сообщают местные жители.

Обстрел населенного пункта произошел около полудня. В местных чатах сообщают о двух взрывах, и публикуют фото поднимающегося к небу клуба дыма.

Также взрывы сегодня слышали в городе Николаевка Краматорского района.

На этот час официальной информация о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что ночью 19 июля российские БПЛА дважды ударили по окрестностям города Славянск Донецкой области. Под удар попали районы Высоко-Ивановки и Мирного.