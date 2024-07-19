Війська РФ сьогодні обстріляли Райгородок та Миколаївку у Краматорському районі Донецької області

Райгородок у Краматорському районі Донецької області потрапив під російський обстріл

Російські військові у п'ятницю, 19 липня, вдарили по Райгородку на Донеччині, повідомляють місцеві жителі.

Обстріл населеного пункту стався близько полудня. У місцевих чатах повідомляють про два вибухи, і публікують фото клубу диму, що піднімається до неба.

Також вибухи сьогодні чули у місті Миколаївка Краматорського району.

На цю годину офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Раніше повідомлялося, що вночі 19 липня російські БПЛА двічі вдарили околицями міста Слов'янськ Донецької області. Під удар потрапили райони Високо-Іванівки та Мирного.