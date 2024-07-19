Пытался обстреливать позиции: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Российский штурмовик Су-25. Фото: открытые источники

На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Очередной штурмовик Су-25 уничтожили воины-зенитчики из 110-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что ночью 18 июля дроны СБУ атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в оккупированном Крыму, в результате чего поражены несколько объектов россиян.