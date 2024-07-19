Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області

Російський штурмовик Су-25. Фото: відкриті джерела

На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Черговий штурмовик Су-25 знищили воїни-зенітники зі 110-ї механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що вночі 18 липня дрони СБУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму та уразили кілька об'єктів росіян.