Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області

На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Черговий штурмовик Су-25 знищили воїни-зенітники зі 110-ї механізованої бригади ЗСУ.
Нагадаємо, що вночі 18 липня дрони СБУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму та уразили кілька об'єктів росіян.
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