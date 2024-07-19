Подразделение БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили в Донецкую область

Командир подразделения БПЛА «Птахи Мадяра» Роберт Бровди. Фото: личная страница Бровди в Телеграм

Подразделение беспилотных авиационных систем «Птахи Мадяра» перебросили на Донетчину. Об этом сообщил командир подразделения Роберт Бровди, который записал видеообращение возле стелы на въезде в Донецкую область.

По словам Бровди, его подразделение уже там, где они нужны и где их ждут.

«Ребятам теперь станет легче», – отметил военнослужащий ВСУ.

Ранее «Птахи Мадяра» на протяжении 52 дней выполняли боевые задачи в Харьковской области.

Напомним, что ночью 18 июля дроны СБУ атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в оккупированном Крыму, в результате чего поражены несколько объектов россиян.