«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя

Окупаційна влада «ДНР» продовжує допомагати російським компаніям вивозити крадене українське зерно суднами через порт окупованого Маріуполя. У «ДНР» заявили, що сільгосппродукція склала понад половину перевалки вантажів порту Маріуполя цього року.



За офіційними підрахунками угруповання, з початку поточного року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту становив уже понад 165 тис. тонн, що перевищує показники всього 2023 року загалом. Сільгосппродукція становила 84,2 тис. тонн.



У «ДНР» зазначили, що йдеться переважно про зерно. Наразі у порту готуються до відвантаження сільгосппродукції нового врожаю, який достигає на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.



Раніше СБУ затримала капітана вантажного судна, яке допомагало росіянам вивозити українське зерно з Криму.