РФ ударила по территории порта в Одесской области, есть погибший и раненые

Российская армия вечером 4 июля нанесла удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.



«Продолжая системный террор южных регионов, враг вечером вновь нанес удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали», — говорится в сообщении.



По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, РФ нанесла удар по Одесскому району.



«В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены», — сообщил Кипер.



По его словам, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.