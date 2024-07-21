Войска РФ оккупировали село Прогресс на Донетчине — DeepState

Россияне оккупировали село в Покровском районе.Фото: DeepState

Российским войскам удалось захватить село Прогресс Покровского района. Штурм начался 19 июля, за двое суток они смогли оккупировать населенный пункт. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



Как отмечается, бои за Прогресс началась еще в апреле.



«За последние двое суток врагу удалось быстро переломить ход боя за Прогресс. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отражать атаки врага, хотя потери позиций периодически были», — говорится в сообщении.



По словам аналитиков, полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Штурм начался 19 июля, тогда срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригада, которая стала на западной улице села, 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты пришлось отойти.



«Это заставляет другую бригаду, которая стоит по железной дороге, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск окружения. Приказа о выравнивании линии нет», — добавили в проекте.



Кроме того, по данным экспертов, дальнейшее продвижение оккупантов имеет две цели. В частности, первая — приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка, западнее Воздвиженки существует высота 229.0, вторая - это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке.



Также россиянам удалось продвинуться в Красногоровке, Песчаном, возле Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки.



Ранее аналитики сообщали о продвижении военных подразделений армии РФ возле населенных пунктов Новоселовка Степная, Невский, Прогресс и в Новоселовке Первой.