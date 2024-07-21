Війська РФ окупували село Прогрес на Донеччині — DeepState

Росіяни окупували село в Покровському районі. Фото: DeepState

Російським військам удалося захопити село Прогрес Покровського району. Штурм розпочався 19 липня, за дві доби вони змогли окупувати село. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



Як зазначається, бої за Прогрес розпочалися ще у квітні.



«За останні дві доби ворогові вдалося швидко переламати перебіг бою за Прогрес. Бої на підступах до села почалися ще останніми днями квітня і фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоча втрати позицій періодично були», — йдеться у повідомленні.



За словами аналітиків, смугу, яка складалася із самого села, прийняла одна з піхотних бригад. Штурм розпочався 19 липня, тоді терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригади, яка стала на західній вулиці села, 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти довелося відійти.



«Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розгортати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає», — додали у проєкті.



Крім того, за даними експертів, подальше просування окупантів має дві цілі. Зокрема, перша — наблизитися чи перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, на захід від Воздвиженки існує висота 229.0, друга – це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки.



Також росіянам вдалося просунутися у Красногорівці, Піщаному, біля Лозоватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки.



Раніше аналітики повідомляли про просування військових підрозділів армії РФ біля населених пунктів Новоселівка Степова, Невський, Прогрес та в Новоселівці Першій.