В оккупированном селе под Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета погибла женщина

В оккупированном поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района погибла женщина и пострадал мужчина в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого Совместного центра контроля и координации.



Как отмечается, инцидент произошел на улице Октябрьской. Погибла 53-летняя женщина, получил ранения — 57-летний мужчина.



Кроме того, Петровский район Донецка в очередной раз попал под обстрел. Известно, что получил ранения 60-летний мужчина.



Ранее мы писали, что 19 июля произошел обстрел временно захваченного Донецка. Под ударом оказался Петровский район города, в результате этого есть пострадавший.