В окупованому селі під Ясинуватою під час скидання вибухонебезпечного предмета загинула жінка

В окупованому селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району загинула жінка та постраждав чоловік унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі так званого Спільного центру контролю та координації.



Як зазначається, інцидент трапився на вулиці Жовтневій. Загинула 53-річна жінка, отримав поранення — 57-річний чоловік.



Крім того, Петрівський район Донецька вкотре потрапив під обстріл. Відомо, що поранено 60-річного чоловіка.



Раніше ми писали, що 19 липня відбувся обстріл тимчасово захопленого Донецька. Під ударом опинився Петрівський район міста, внаслідок цього є постраждалий.