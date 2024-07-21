Пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении

ГПСУ ликвидировали российских оккупантов. Фото: скрин с видео

На Северском направлении в течение недели украинским военнослужащим удалось уничтожить семь российских оккупантов, еще двое — получили ранения. Такую спецоперацию совершили пограничники бригады «Помста». Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Ликвидировали по меньшей мере 7 и ранили 2 оккупантов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в течение недели, военные отбили штурм российской пехоты, уничтожили склад боекомплекта противника, с помощью ударных дронов повредили БПМ-3 и поразили десяток укрытий россиян.



Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 21 июля атаковали территорию Украины с помощью ракет (5) и дронов-камикадзе (39). Силы противовоздушной обороны сбили 35 БПЛА.