Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку

ДПСУ ліквідували російських окупантів. Фото: скрін з відео

На Сіверському напрямі протягом тижня українським військовослужбовцям вдалося знищити семеро російських окупантів, ще двоє отримали поранення. Таку спецоперацію здійснили прикордонники бригади «Помста». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Ліквідували щонайменше 7 і поранили 2 окупанти», — йдеться в повідомленні.



Крім того, протягом тижня військові відбили штурм російської піхоти, знищили склад боєкомплекту противника, за допомогою ударних дронів пошкодили БПМ-3 і вразили десяток укриттів росіян.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі 21 липня атакували територію України за допомогою ракет (5) та дронів-камікадзе (39). Сили протиповітряної оборони збили 35 БПЛА.