ПВО РФ сбило 75 дронов: в Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод

Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Фото: Telegram

Сегодня ночью, 22 июля, средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 75 БпЛА. Об этом сообщило Минобороны России.



По данным оборонного ведомства РФ, 47 БпЛА «перехвачены» над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БпЛА над акваториями Черного и Азовского морей.



Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ. Российский Telegram-канал SHOT пишет, что местные жители заметили взрывы в стороне нефтебазы.



По их словам звуки начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около пяти громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БпЛА.



«Сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет», — заявил глава Туапсинского района.



Позже оперштаб Краснодарского края добавил, что в результате падения обломков БпЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров.



Напомним, БпЛА массово атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь, где под ударами оказались порт Черноморского флота РФ и НПЗ.