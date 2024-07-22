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ППО РФ збила 75 дронів: у Туапсе загорівся нафтопереробний завод

22 липня 2024, 07:20

ППО РФ збила 75 дронів: у Туапсе загорівся нафтопереробний завод

Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе. Фото: Telegram Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе. Фото: Telegram

Сьогодні вночі, 22 липня, засобами ППО РФ перехоплено та знищено 75 БПЛА. Про це повідомило Міноборони Росії.

За інформацією оборонного відомства РФ, 47 БПЛА «перехоплені» над Ростовською, один над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями та вісім над Краснодарським краєм, а також сімнадцять БПЛА над акваторією Чорного та Азовського морів.

Декілька гучних вибухів пролунало над Туапсе. Попередньо, у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ. Російський телеграм-канал SHOT пише, що місцеві жителі помітили вибухи неподалік нафтобази.

За їхніми словами, вибухи почали лунати приблизно опів на четверту ранку, всього було чути близько п'яти гучних ударів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

«Сьогодні з 3:17 до 4:20 у районі міста Туапсе система ППО вразила 8 БПЛА. Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає», – заявив глава Туапсинського району.

Пізніше оперштаб Краснодарського краю додав, що внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена інфраструктура НПЗ у Туапсе. Фахівці ліквідують спалах на площі 50 м².

Нагадаємо, БПЛА масово атакували Новоросійськ, Туапсе та Севастополь, де під ударами опинилися порт Чорноморського флоту РФ та НПЗ.

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