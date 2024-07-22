Армия РФ за сутки потеряла 1050 военных и 51 артсистему

ВСУ. Фото: 45 ОАБр

Общие боевые потери ВС РФ за сутки ориентировочно составили 1050 человек, 18 танков, 17 боевых бронированных машин и 51 артиллерийская система. Об этом говорится в докладе Генштаба ВСУ.



Также бойцы ВСУ уничтожили две РСЗО, четыре средства ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 21 машину специальной техники.



Ранее украинские пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении.