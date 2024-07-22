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Армия РФ за сутки потеряла 1050 военных и 51 артсистему

22 июля 2024, 08:35

Армия РФ за сутки потеряла 1050 военных и 51 артсистему

ВСУ. Фото: 45 ОАБр ВСУ. Фото: 45 ОАБр

Общие боевые потери ВС РФ за сутки ориентировочно составили 1050 человек, 18 танков, 17 боевых бронированных машин и 51 артиллерийская система. Об этом говорится в докладе Генштаба ВСУ. 

Также бойцы ВСУ уничтожили две РСЗО, четыре средства ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 21 машину специальной техники.

Ранее украинские пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении.

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