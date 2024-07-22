Армія РФ за добу втратила 1050 військових та 51 артсистему

ЗСУ. Фото: 45 ОАБр

Загальні бойові втрати ЗС РФ за добу орієнтовно становлять 1050 осіб, 18 танків, 17 бойових броньованих машин та 51 артилерійська система. Про це йдеться у доповіді Генштабу ЗСУ.



Також бійці ЗСУ знищили дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 21 машину спеціальної техніки.



Раніше українські прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку.