ВСУ остановили массированный прорыв войск России на Донечтине: уничтожена колонна бронетехники

Попытка массированного прорыва ВС РФ на Донетчине. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты планировали массированный прорыв на одном из направлений в Донецкой области. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

Однако бойцы 214-го отдельного специального батальона OPFOR при поддержке самоходного артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ отбили наступление армии РФ и, судя по видео, уничтожили колонну российской бронетехники.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, куда сейчас рвутся россияне на Донетчине.