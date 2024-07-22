ВСУ остановили массированный прорыв войск России на Донечтине: уничтожена колонна бронетехники

Российские оккупанты планировали массированный прорыв на одном из направлений в Донецкой области. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.
Однако бойцы 214-го отдельного специального батальона OPFOR при поддержке самоходного артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ отбили наступление армии РФ и, судя по видео, уничтожили колонну российской бронетехники.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, куда сейчас рвутся россияне на Донетчине.
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