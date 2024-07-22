ЗСУ зупинили масований прорив військ Росії на Донечтині: знищено колону бронетехніки

Спроба масованого прориву ЗС РФ на Донеччині. Фото: кадр із відео

Російські окупанти планували масований прорив на одному із напрямків у Донецькій області. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Проте бійці 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR за підтримки самохідного артилерійського дивізіону 31-ї механізованої бригади ЗСУ відбили наступ армії РФ і, судячи з відео, знищили колону російської бронетехніки.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, куди зараз рвуться росіяни на Донеччині.