ЗСУ зупинили масований прорив військ Росії на Донечтині: знищено колону бронетехніки

Російські окупанти планували масований прорив на одному із напрямків у Донецькій області. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.
Проте бійці 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR за підтримки самохідного артилерійського дивізіону 31-ї механізованої бригади ЗСУ відбили наступ армії РФ і, судячи з відео, знищили колону російської бронетехніки.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, куди зараз рвуться росіяни на Донеччині.
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