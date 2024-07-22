Армия РФ с дрона атаковала частный дом в Селидово: поврежден квадроцикл

Российские оккупанты 22 июля ударили по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки поврежден транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«В 11:45 российские оккупационные войска обстреляли из FPV-дрона территорию частного дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что поврежден квадроцикл. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что российские войска в 10:20 22 июля нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами (МПБ Д-30 СН – планирующий боеприпас). В результате обстрела ранения получил мужчина.