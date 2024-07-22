Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ с дрона атаковала частный дом в Селидово: поврежден квадроцикл

22 июля 2024, 14:13

Армия РФ с дрона атаковала частный дом в Селидово: поврежден квадроцикл

Российские оккупанты 22 июля ударили по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки поврежден транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

«В 11:45 российские оккупационные войска обстреляли из FPV-дрона территорию частного дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поврежден квадроцикл. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Ранее мы писали, что российские войска в 10:20 22 июля нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами (МПБ Д-30 СН – планирующий боеприпас). В результате обстрела ранения получил мужчина. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Селидово Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:47
В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
12:57
Оккупированный Донецк попал под обстрел: предварительно, погибла женщина
23:15
Главное за день: Байден вышел из президентской гонки. РФ оккупировала село на Донетчине
14:55
В Донецке остановилась подача воды с Дона: причина
13:09
В оккупированном селе под Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета погибла женщина
16:31
«ДНР»: Территорию автопарка в Донецке обстреляли дважды
12:30
В оккупированном Донецке обстрелян автобусный парк
23:20
Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион
22:36
Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации
18:45
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
18:08
«ЛНР»: В оккупированной Кременной ранен глава местной «полиции»
17:51
«ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя
14:07
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:32
Подача воды в Донецк остановилась: произошел прорыв на трубопроводе «Дон — Донбасс»
10:55
ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Луганску
09:52
Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения
07:26
Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState
23:42
Главное за день:Морские дроны атаковали российскую базу в Крыму. Покровск под огнем
20:42
Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ
19:20
В оккупированной Горловке от взрыва погиб пассажир автобуса, есть раненые
все новости
16:53
Расширять теневой газовый флот РФ помогают неизвестные компании — FT
16:36
Армия РФ авиабомбами ударила по Перебудове на Донетчине: четыре человека получили ранения
16:17
Без света на Донетчине остаются 150 населенных пунктов — Минэнерго
16:03
Российская авиация скинула три авиабомбы на Раздольное в Донецкой области: есть раненые
15:38
ЕС продлил экономические санкции против России
15:17
Обстрел Покровска 20 июля: как ликвидируют последствия российской атаки
14:13
Армия РФ с дрона атаковала частный дом в Селидово: поврежден квадроцикл
13:47
В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
13:35
Войска РФ ударили авиабомбами по Константиновке в Донецкой области, ранен мужчина
13:11
ВСУ остановили массированный прорыв войск России на Донечтине: уничтожена колонна бронетехники
12:59
В Днепре нашли тело парня, который упал в реку из-за обрыва троса аттракциона
12:57
Оккупированный Донецк попал под обстрел: предварительно, погибла женщина
12:14
Все лидеры Демократической партии США поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты
12:12
Несмотря на большие потери: Сырский рассказал, куда сейчас рвутся россияне на Донетчине
11:57
На Донетчине более 50 работников шахты оказались под землей из-за обстрелов россиян
11:37
Спутник NASA зафиксировал пожар на аэродроме Приморско-Ахтарск в России
11:27
ПВО за минувшие сутки сбили 16 российских беспилотников
10:59
РФ за сутки осуществила ряд атак на Донецкую область: повреждены дома, есть жертва
10:48
В Италии считают, что Трамп не имеет справедливого решения относительно войны в Украине
09:59
В Луганской области провели эвакуацию: из двух населенных пунктов выехали три человека
все новости
ВИДЕО
Персонал мариупольской больницы, где отказались принимать беременную женщину в тяжелом состоянии. Фото: кадр из видео В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
22 июля, 13:47
Попытка массированного прорыва ВС РФ на Донетчине. Фото: кадр из видео ВСУ остановили массированный прорыв войск России на Донечтине: уничтожена колонна бронетехники
22 июля, 13:11
Оккупированный Донецк сегодня попал под обстрел. Фото: Типичный Донецк/Telegram Оккупированный Донецк попал под обстрел: предварительно, погибла женщина
22 июля, 12:57
Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области России. Фото: местные телеграм-каналы Дроны ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ: там начался пожар
22 июля, 09:37
Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Фото: Telegram ПВО РФ сбило 75 дронов: в Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод
22 июля, 07:20
ГПСУ ликвидировали российских оккупантов. Фото: скрин с видео Пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении
21 июля, 13:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор