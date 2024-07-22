Армія РФ з дрона атакувала приватний будинок у Селидовому: пошкоджено квадроцикл

Російські окупанти 22 липня вдарили по місту Селидове Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено транспорт. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«О 11:45 російські окупаційні війська обстріляли з FPV-дрона територію приватного будинку», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що пошкоджено квадроцикл. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що російські війська о 10:20 22 липня завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області трьома керованими авіабомбами (МПБ Д-30 СН – боєприпас, що планує). Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік.