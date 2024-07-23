Окупанти вдарили по Україні БПЛА та ракетою: як ППО відпрацювала вночі

Російські окупанти 23 липня атакували територію України авіаційною ракетою та ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі БПЛА та керовану ракету. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч проти 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 з повітряного простору Курської області та 8-ма ударними БПЛА типу Shahed також з Курського напрямку. Атакована Сумська область», — зазначив він.



За словами Олещука, протиповітряна оборона збила 7 російських ударних БПЛА Shahed — 131/136. Внаслідок активної протидії керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.



До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.



Раніше ми писали, що в ніч проти вівторка, 23 липня, дрони атакували мис Фіолент у Севастополі, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО. Окупаційна влада визнала пошкодження.