Російські окупанти створили фонд, щоб забирати в українців житло на захоплених територіях

Окупанти створили спеціальний фонд для вилучення житла українців на захоплених територіях. Фото: ЦНС

У тимчасово окупованій Херсонській області колаборанти створили спеціальний житловий фонд «безгоспного» житла. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що фонд створено з метою відібрати нерухомість у їхніх законних власників. Критерієм визначення «безгоспності» є відсутність господарів будинку протягом кількох місяців.

У ЦНС додали, що раніше «народна рада ЛНР» розглядала внесення змін до місцевого «закону», згідно з яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки «безхазяйного майна».

У майбутньому відібраними будинками українців агресор планує скористатися у своїх цілях. Зокрема, заселяти до них завезених представників армії РФ та героїв «СВО», – пише ЦНС.



Нагадаємо, на окупованих Росією територіях України діють «закони про бехазяйне майно». Як окупаційні адміністрації конфіскують житло і що робити тим, хто виїхав — «Новини Донбасу» розповідали в цьому матеріалі.