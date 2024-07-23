В России дроны атаковали паром в порту «Кавказ»: есть погибший и пострадавшие

Ночью в порту Кавказ Краснодарского края РФ паромное судно было атаковано беспилотниками. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 23 июля, дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе, где россияне часто размещают пусковые установки баллистических систем и батареи ПВО. Оккупационные власти признали повреждения.