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У Росії дрони атакували пором у порту «Кавказ»: є загиблий та постраждалі

23 липня 2024, 10:29

У Росії дрони атакували пором у порту «Кавказ»: є загиблий та постраждалі

Вночі в порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ поромне судно атакували безпілотники. Про це сьогодні повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

«Київський режим знову здійснив спробу теракту на території Краснодарського краю. Цього ранку безпілотники атакували поромне судно в порту «Кавказ». Нині на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий», — написав глава регіону.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти вівторка, 23 липня, дрони атакували мис Фіолент у Севастополі, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО. Окупаційна влада визнала пошкодження.

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