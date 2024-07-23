На Донетчине сбили российский Су-25

В Донецкой области сбили Су-25. Фото: скрин с видео

Украинским военнослужащим удалось сбить очередной российский Су-25 в Донецкой области во вторник, 23 июля. Спецоперацию провели воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Сегодня (23 июля) на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны», — говорится в сообщении.



Как отмечается, воины-зенитчики уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25.



Справка



Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.