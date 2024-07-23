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На Донеччині збили російський Су-25

23 липня 2024, 12:36

На Донеччині збили російський Су-25

На Донеччині збили Су-25. Фото: скрин з відео На Донеччині збили Су-25. Фото: скрин з відео

Українським військовослужбовцям вдалося збити черговий російський Су-25 на Донеччині у вівторок, 23 липня. Спецоперацію провели воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».

«Сьогодні (23 липня) на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, воїни-зенітники знищили цього місяця вже другий штурмовик Су-25.

Довідка

Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Раніше ми писали, що на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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