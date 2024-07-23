В Украине утвердили даты начала и окончания учебного года

Украинское правительство 23 июля во время заседания определило начало и конец нового учебного года в общей средней школе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно заявлению Кабинета министров, учебный год 2024-2025 начнется 2 сентября и закончится 30 июня.
«Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории», - отметил он.
Ранее мы писали, что Верховная Рада сегодня продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.
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