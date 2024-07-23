В Украине утвердили даты начала и окончания учебного года

Известно, когда в Украине начнется учебный год 2024-2025. Фото: Денис Шмыгаль

Украинское правительство 23 июля во время заседания определило начало и конец нового учебного года в общей средней школе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно заявлению Кабинета министров, учебный год 2024-2025 начнется 2 сентября и закончится 30 июня.

«Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории», - отметил он.

Ранее мы писали, что Верховная Рада сегодня продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.