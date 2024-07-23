В Україні затвердили дати початку та закінчення навчального року

Відомо, коли в Україні розпочнеться навчальний рік 2024–2025. Фото: Денис Шмигаль

Український уряд 23 липня під час засідання визначив початок та кінець нового навчального року у спільній середній школі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з заявою Кабінету міністрів, навчальний рік 2024-2025 розпочнеться 2 вересня та закінчиться 30 червня.

«Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від ситуації з безпекою на тій чи іншій території», — зазначив він.

Раніше ми писали, що Верховна Рада сьогодні продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.