Атака на порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ: ВСУ повредили последний железнодорожный паром «Славянин»

Последствия атаки ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Фото: Генштаб ВСУ

23 июля группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ нанесли существенные повреждения российскому парому «Славянин». Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. «Славянин» – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в этом регионе.

Напомним, что в России заявили о ночной атаке беспилотников на порт «Кавказ».