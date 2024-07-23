Атака на порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ: ЗСУ пошкодили останній залізничний пором «Слов'янин»

Наслідки атаки ЗСУ на порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

23 липня угруповання сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ спільно з підрозділами інших складових Сил оборони України в порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ завдали значних пошкоджень російському порому «Слов'янин». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. «Слов'янин» – третій та останній залізничний пором, який РФ мала у цьому регіоні.

Нагадаємо, що в Росії заявили про нічну атаку безпілотників на порт «Кавказ».