Россия при обменах возвращает тела погибших военнопленных без внутренних органов

Тела погибших военнопленных возвращают в Украину без внутренних органов. Такие случаи свидетельствуют о том, что они используются в России для трансплантации. Соответствующее заявление было сделано на встрече в Анкаре представителей семей военнопленных с послом Украины в Турции Василием Боднаром. Об этом сообщает «Укринформ».

«Достоверно известно, что мы получаем (при обмене) тела замученных из плена... без органов. То есть это подтверждает тот факт, что черный рынок трансплантологии органов Российской Федерации работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление», — подчеркнула жена одного из военнопленных защитников Мариупольского гарнизона.

Женщина обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поддержать создание смешанной медицинской комиссии, что позволит следить за состоянием здоровья как украинских, так и российских военнопленных.

Она отметила, что Россия отказывается возвращать и вносить в списки на обмен военнопленных Мариупольского гарнизона.

Посол Украины в Турции выразил надежду, что Турция, в частности, в роли государства-покровительницы, активно присоединится к помощи членам семей военнопленных с тем, чтобы собрать информацию об их родных и добиться обменов.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) с февраля 2022 года опросила более 600 освобожденных из заключения украинских гражданских лиц и военнопленных. Как и в предыдущих выводах, каждый опрошенный рассказал о пытках — от жестокого избиения и длительного пребывания в стрессовых положениях тела, до ударов электрическим током по половым органам и травли собаками.