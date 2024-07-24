Росія під час обмінів повертає тіла загиблих військовополонених без внутрішніх органів

Тіла загиблих військовополонених повертають до України без внутрішніх органів. Такі випадки свідчать, що вони використовуються в Росії для трансплантації. Відповідну заяву було зроблено на зустрічі в Анкарі представників сімей військовополонених із послом України у Туреччині Василем Боднаром. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Достовірно відомо, що ми отримуємо (при обміні) тіла замучених із полону... без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює із нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба говорити на весь світ, щоб зупинити цей злочин», — наголосила дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Жінка звернулася до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.

Вона зазначила, що Росія відмовляється повертати та вносити до списків на обмін військовополонених Маріупольського гарнізону.

Посол України в Туреччині висловив сподівання, що Туреччина, зокрема, у ролі держави-покровительки, активно приєднається до допомоги членам сімей військовополонених для того, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних та домогтися обмінів.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) з лютого 2022 року опитала понад 600 звільнених із ув'язнення українських цивільних осіб та військовополонених. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний розповів про тортури — від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах та цькування собаками.