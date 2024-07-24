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Донецк попал под обстрел: есть пострадавший, повреждены здания

24 июля 2024, 14:03

Донецк попал под обстрел: есть пострадавший, повреждены здания

Донецк под обстрелом. Фото: Алексей Кулемзин Донецк под обстрелом. Фото: Алексей Кулемзин

Во временно оккупированном Донецке в среду, 24 июля, гремят взрывы. Сообщается об обстреле Петровского района, один мужчина пострадал, также есть повреждения зданий. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

«В результате удара на площади Петровского получил ранение мужчина 1979 года рождения», — отметил он.

Кулемзин отметил, что повреждены здания, в частности, медицинское учреждение, районная администрация, а также остекление центрального входа и оконных блоков здания ДК им. Г.И. Петровского.

Ранее мы писали, что Донецк 23 июля в очередной раз попал под обстрел. В результате этого 87-летняя пенсионерка травмировалась.

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