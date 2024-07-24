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Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий, пошкоджено будинки

24 липня 2024, 14:03

Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий, пошкоджено будинки

Донецьк під обстрілом. Фото: Олексій Кулемзін Донецьк під обстрілом. Фото: Олексій Кулемзін

У тимчасово окупованому Донецьку в середу, 24 липня, лунають вибухи. Повідомляється про обстріл Петрівського району, один чоловік постраждав, також є пошкодження будівель. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

«Внаслідок удару на площі Петровського отримав поранення чоловік 1979 року народження», — зазначив він.

Кулемзін зазначив, що пошкоджено будівлі, зокрема, медичний заклад, районна адміністрація, а також скління центрального входу та віконних блоків будівлі ПК ім. Г.І. Петровського.

Раніше ми писали, що Донецьк 23 липня вкотре потрапив під обстріл. Внаслідок цього 87-річна пенсіонерка травмувалася.

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