Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий, пошкоджено будинки

Донецьк під обстрілом. Фото: Олексій Кулемзін

У тимчасово окупованому Донецьку в середу, 24 липня, лунають вибухи. Повідомляється про обстріл Петрівського району, один чоловік постраждав, також є пошкодження будівель. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок удару на площі Петровського отримав поранення чоловік 1979 року народження», — зазначив він.



Кулемзін зазначив, що пошкоджено будівлі, зокрема, медичний заклад, районна адміністрація, а також скління центрального входу та віконних блоків будівлі ПК ім. Г.І. Петровського.



Раніше ми писали, що Донецьк 23 липня вкотре потрапив під обстріл. Внаслідок цього 87-річна пенсіонерка травмувалася.