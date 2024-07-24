Российского военного будут судить в Украине за убийство гражданских и детей в Буче

Фото обвиняемого военнослужащего армии РФ. Фото: Офис генпрокурора Украины

Ювенальные прокуроры Офиса генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу гражданских лиц в Буче Киевской области. Об этом Офис генпрокурора сообщил на своем Telegram-канале в среду, 24 июля.

«Обвиняемый — 24-летний заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года во время оккупации города фигурант дела расстрелял два гражданских автомобиля, пытавшихся эвакуироваться из зоны боевых действий, установило следствие.

Во время передвижения в составе военной колонны обвиняемый открыл огонь из 30-миллиметрового автоматического орудия боевой машины десанта (БМД-2) по транспортным средствам, в которых находились семь гражданских лиц, в том числе двое малолетних детей.

«В результате расстрела погибли четыре гражданских лица — мать, двое детей 5 и 10 лет, которые находились в первой машине, а также их сосед, который ехал во втором автомобиле сзади. Еще трое получили телесные повреждения разной степени. Отцу расстрелянной семьи из-за полученных тяжелых ранений ампутировали левую голень.

Во время нападения гражданские автомобили были припаркованы на обочине, не двигались в направлении военной колонны и не представляли никакой угрозы», — отметили в Офисе генпрокурора.

Обвиняемому инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Россиянину теперь грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных. По предварительным данным, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.