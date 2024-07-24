Російського військового судитимуть в Україні за вбивство цивільних та дітей у Бучі

Фото обвинуваченого військовослужбовця армії РФ. Фото: Офіс генпрокурора України

Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб у Бучі Київської області. Про це Офіс генпрокурора повідомив на своєму Telegram-каналі у середу, 24 липня.

«Обвинувачений — 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ», — йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року під час окупації міста фігурант справи розстріляв два цивільні автомобілі, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, встановило слідство.

Під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної зброї бойової машини десанту (БМД-2) по транспортним засобам, в яких перебувало семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей.

«Внаслідок розстрілу загинули чотири цивільні особи — мати, двоє дітей 5 та 10 років, які перебували у першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другому автомобілі позаду. Ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Батьку розстріляної родини через важкі поранення ампутували ліву гомілку.

Під час нападу цивільні автомобілі були припарковані на узбіччі, не рухалися у напрямку військової колони і не становили жодної загрози», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Росіянину тепер загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин скоїли окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.