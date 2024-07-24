Исполнитель подрыва автомобиля российского военного на севере Москвы скрылся в Турции — 112

Предположительно, исполнитель подрыва автомобиля российского военного в Москве сегодня утром скрылся в Турции. Фото: Baza

Российский Telegram-канал «112» сообщает, что исполнитель подрыва автомобиля российского военнослужащего в Москве сегодня утром скрылся в Турции.

«По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб», — утверждает канал.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show заявил, что Украина не имеет отношения к взрыву автомобиля.

«Насколько я понимаю, там неисправное оборудование стояло. Не имеем, понятное дело, никакого отношения к этому», — сказал он, добавив, что в Офисе будут внимательно следить за тем, какие версии будут высказываться дальше.

Как ранее сообщалось, подорван был автомобиль замначальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Кремлевские СМИ это опровергли, не приведя достоверных доказательств.

Позже российское издание Baza сообщило, что в момент взрыва в машине находился тёзка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.