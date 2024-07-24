Виконавець підриву автомобіля російського військового на півночі Москви втік до Туреччини — 112

Імовірно, виконавець підриву автомобіля російського військового у Москві сьогодні вранці втік до Туреччини. Фото: Baza

Російський Telegram-канал «112» повідомляє, що виконавець підриву автомобіля російського військовослужбовця в Москві сьогодні вранці втік до Туреччини.

«За попередніми даними, він діяв за завданням українських спецслужб», — стверджує канал.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show заявив, що Україна не має відношення до вибуху автомобіля.

«Наскільки я розумію, там несправне обладнання стояло. Не маємо, ясна річ, жодного відношення до цього», — сказав він, додавши, що в Офісі уважно стежитимуть за тим, які версії висловлюватимуться далі.

Як раніше повідомлялося, підірваний був автомобіль заступника начальника радіоцентру 89 центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Кремлівські ЗМІ це спростували, не навівши достовірних доказів.

Пізніше російське видання Baza повідомило, що в момент вибуху в машині знаходилася тезка Торгашова на ім'я та прізвище. Він не має відношення до військової частини, але при цьому також служить у Збройних Силах РФ.